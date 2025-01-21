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Крикунов о словах Трампа про Овечкина: «Он знает, что Саша с Путиным общается. Ничего удивительного. Может, это связано и с желанием по-новому выстроить отношения с Россией»

Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Источник: Спортс"

«Александр Овечкин действительно является великим хоккеистом. И Дональд Трамп его знает, ведь когда он раньше был президентом США, клуб “Вашингтон Кэпиталс” впервые выиграл Кубок Стэнли.

И он наверняка знает, что Саша и с нашим президентом Владимиром Путиным общается, ему ведь помощники обо всем докладывают. Поэтому Трамп так хорошо и говорит про Сашу, ничего удивительного в этом нет.

Может быть, это еще связано и с желанием Трампа как-то по-новому выстроить отношения с Россией. Я думаю, что такие контакты между администрациями Трампа и Путина уже идут", — заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.