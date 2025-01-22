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Кучеров набрал очки в 10-й игре подряд, забив «Монреалю». У него 70 (22+48) баллов в 44 матчах в сезоне

Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (2:3).
Источник: Спортс"

В активе 31-летнего россиянина стало 70 (22+48) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Он по-прежнему идет в топ-3 гонки бомбардиров лиги.

В последних 10 играх на счету Кучерова 16 (5+11) баллов. Результативная серия из 10+ матчей стала для него 11-й за карьеру в лиге.

Среди действующих игроков столько же таких серий у Сидни Кросби из «Питтсбурга», а больше только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (16).

Сегодня Никита (26:55, 7:28 — в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4. Также он применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.