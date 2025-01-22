Депутат Свищев о возможном допуске России к ОИ: «Слова Трампа об Овечкине — месседж для ИИХФ. Мы давно говорим, что хоккей — это большая политика»

И давайте вспомним, как пару месяцев назад Международная федерация лыжного спорта и Международная союз биатлонистов заявляли о невозможности допуска российских спортсменов, а пару дней назад президент FIS сказал, что было бы неплохо допустить россиян. А ведь Йохан Элиаш — кандидат на пост президента МОК. Его заявления можно воспринимать как некую предвыборную кампанию, как была у того же Трампа, который обещал завершить конфликт между Россией и Украиной.