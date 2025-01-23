«От ИИХФ это вообще не зависит». Роман Ротенберг — о допуске сборной России

«Давайте сейчас посмотрим, как будет действовать новый президент США Дональд Трамп. Всё будет зависеть только от Трампа и Госдепа — Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Это не зависит от ИИХФ вообще. Как им будут говорить, так они и сделают. Так что за конкретикой вам нужно обратиться к Трампу», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».