Сборная Казахстана оформила разгром на ЧМ по хоккею

Казахстанки разгромили Китайский Тайпей со счетом 6:0. Дубль оформила София Зубкова (1-я минута, 19-я), а дебютантка чемпионата мира 14-летняя София Муравьева занесла в свой актив хет-трик (13-я, 27-я, 56-я). Также отличилась Алина Жакулина (15-я).
Напомним, в первой игре Казахстан уступил Великобритании (1:3), а во второй крупно обыграл Новую Зеландию (14:3).
Следующий матч казахстанская команда проведет с Нидерландами 25 января.
В Ригу подопечные Марии Федоренко отправились в таком составе:
вратари: Вероника Агеева («Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Павловская («Айсулу Тандаулы»);
защитники: Зере Жумаш, Амина Маратханкызы (обе — «Жулдыз», Алматы), Медина Кишекеева, Вероника Халикова (обе — «Айсулу Тандаулы»), Ульяна Куклина, Нурайым Сериккызы (обе — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Калима Нигматулина («Юность-Грация», Караганда);
нападающие: Эвелина Емцева, Василиса Шуклина (обе — «Айсулу Тандаулы»), Алина Жакулина, Анна Климова, Рената Лившиц, София Муравьева (все — «Юность-Грация»), София Зубкова, Кира Крухольская, Ветта Пивень, Златоцвета Феоктистова (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск), София Раковская («Айсулу», Алматы).