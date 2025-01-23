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Сборная Казахстана оформила разгром на ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира во втором дивизионе группы A в Риге (Латвия), передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Казахстанки разгромили Китайский Тайпей со счетом 6:0. Дубль оформила София Зубкова (1-я минута, 19-я), а дебютантка чемпионата мира 14-летняя София Муравьева занесла в свой актив хет-трик (13-я, 27-я, 56-я). Также отличилась Алина Жакулина (15-я).

Напомним, в первой игре Казахстан уступил Великобритании (1:3), а во второй крупно обыграл Новую Зеландию (14:3).

Следующий матч казахстанская команда проведет с Нидерландами 25 января.

В Ригу подопечные Марии Федоренко отправились в таком составе:

вратари: Вероника Агеева («Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Павловская («Айсулу Тандаулы»);

защитники: Зере Жумаш, Амина Маратханкызы (обе — «Жулдыз», Алматы), Медина Кишекеева, Вероника Халикова (обе — «Айсулу Тандаулы»), Ульяна Куклина, Нурайым Сериккызы (обе — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Калима Нигматулина («Юность-Грация», Караганда);

нападающие: Эвелина Емцева, Василиса Шуклина (обе — «Айсулу Тандаулы»), Алина Жакулина, Анна Климова, Рената Лившиц, София Муравьева (все — «Юность-Грация»), София Зубкова, Кира Крухольская, Ветта Пивень, Златоцвета Феоктистова (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск), София Раковская («Айсулу», Алматы).