Третьяк о голевом чутье Овечкина: «Он стал опытнее, грамотнее. Главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий»

Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает, все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадет. Он нашел эту точку, плюс взаимопонимание с партнерами.