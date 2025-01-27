Капризов вышел на чистое 10-е место в истории «Миннесоты» по передачам (199), обогнав Брудина. До места в топ-5 — 26 ассистов

В активе 27-летнего россиянина стало 52 (23+29) очка в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+19».
За карьеру в рамках регулярок — 382 (183+199) балла в 315 играх. По числу передач Капризов вышел на чистое 10-е место в истории «Миннесоты», обогнав Юнаса Брудина (198 ассистов в 834 играх, сейчас травмирован).
Выше идут Микко Койву (504 в 1028), Райан Сутер (314 в 656), Джаред Сперджен (284 в 901), Пьер-Марк Бушар (241 в 565), Микаэль Гранлунд (224 в 461), Матс Зукарелло (220 в 360), Мариан Габорик (218 в 502), Эндрю Брюнетт (202 в 489) и Зак Паризе (201 в 558).
Сегодня Кирилл (22:17, 4:19 — в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ и трижды — не в створ (в том числе 1 раз попал в перекладину).