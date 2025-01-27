Капризов вышел на чистое 10-е место в истории «Миннесоты» по передачам (199), обогнав Брудина. До места в топ-5 — 26 ассистов

Выше идут Микко Койву (504 в 1028), Райан Сутер (314 в 656), Джаред Сперджен (284 в 901), Пьер-Марк Бушар (241 в 565), Микаэль Гранлунд (224 в 461), Матс Зукарелло (220 в 360), Мариан Габорик (218 в 502), Эндрю Брюнетт (202 в 489) и Зак Паризе (201 в 558).