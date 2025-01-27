Бобби Кларк: «Линдрос был бы круче Овечкина, если бы в его время убрали красную линию. В сегодняшнем хоккее Эрик точно был бы намного лучше»

— Сейчас мы с Эриком хорошо ладим. А его родители не должны были вмешиваться в его жизнь вплоть до того возраста, когда это происходило. Это нормально, когда ваш сын — подросток, вы помогаете ему, направляете его. Но его родители просто вмешались в жизнь взрослого человека и, думаю, причинили ему боль. У Эрика были проблемы с сотрясением мозга, которые повлияли на его карьеру, особенно в ее конце. Но он винил в этом «Флайерз», наших врачей, что было не так.