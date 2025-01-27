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Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на Азиаду-2025

Стал известен состав сборной Казахстана для участия в Азиатских играх, которые состоятся с 7 по 14 февраля в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Шайба.kz».

Источник: Reuters

Команда будет выступать в группе А, где ее соперниками станут Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд и Тайвань.

Вратари: Андрей Шутов («Барыс», Астана), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», ВХЛ), Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ);

Защитники: Иван Степаненко («Хумо», Ташкент), Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Артем Королев (все — «Барыс», Астана), Дмитрий Бреус («Торпедо», КХЛ), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау);

Нападающие: Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (все — «Барыс», Астана), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (оба — «Хумо», Ташкент), Александр Борисевич («Сарыарка», Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ).

Отметим, что Казахстан помимо хоккея будет представлен на Азиаде в таких видах спорта как биатлон, керлинг, ски-альпинизм, шорт-трек, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт и фигурное катание.

Казахстан