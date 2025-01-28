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«Айлендерс» выменяли защитника Перуновича у «Сент-Луиса» на условный выбор в 5-м раунде драфта

«Блюз» получили в сделке условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2026.

Источник: Спортс"

26-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:27. Также в его активе 9 силовых приемов и 21 блок.

Контракт Перуновича с кэпхитом 1,15 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 97 игр и 29 (2+27) очков.

Отметим, что клуб с Лонг-Айленда поместил в список травмированных защитника Райана Пулока, получившего повреждение верхней части тела в матче с «Каролиной».