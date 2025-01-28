Владельцы «Питтсбурга» планируют продать часть акций клуба, сохранив контрольный пакет (ESPN)

При этом FSG планирует оставить за собой контрольный пакет.
Компания стала основным владельцем клуба в 2021 году, выкупив контрольный пакет акций у Марио Лемье и Рона Беркла за 900 миллионов долларов. При этом предыдущие владельцы остались в числе акционеров.
Среди других спортивных активов группы, которой руководят руководят Джон Генри и Том Вернер, выделяются «Ливерпуль» из АПЛ и «Бостон Ред Сокс» из MLB.
Отметим, что в 2023 году FSG продала миноритарный пакет акций футбольного клуба нью-йоркской спортивной инвестиционной компании Dynasty Equity.
В текущем сезоне НХЛ «Питтсбург» занимает последнее место в Столичном дивизионе (48 очков в 51 матче) и может пропустить плей-офф в 3-й раз подряд.