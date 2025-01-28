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НХЛ не накажет игроков за отказ от участия в Турнире четырех наций. Им не придется пропускать матчи регулярки

Лига не будет заставлять игроков пропускать игры регулярного чемпионата за отказ от участия в предстоящем Турнире четырех наций.

Турнир, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, заменит Матч звезд в этом сезоне. В нем примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Согласно политике НХЛ, в случае отказа от участия в Матче звезд хоккеисты обязаны пропустить одну игру регулярного чемпионата.

Как сообщил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли, для турнира сборных это правило применяться не будет.

В воскресенье «Вегас» объявил, что защитник Алекс Пьетранжело, включенный в состав сборной Канады, не сыграет на турнире из-за проблем со здоровьем. При этом он принял участие в матче «Голден Найтс» против «Флориды».