Генменеджер «Чикаго» о перестройке: «Это требует времени. На макроуровне я доволен процессом. В плане развития молодежи меня ничего не беспокоит»

Да, в этом сезоне я ожидал от команды немного большего. И поэтому мы поменяли тренера. Это четкий показатель того, что мы понимаем — команда была не там, где могла бы быть. Здесь есть элемент разочарования, но на макроуровне я доволен процессом и тем, куда мы движемся.