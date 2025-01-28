Россия может сыграть на Кубке мира-2028. Участие еще не утверждено, но предполагается, это будет бизнес-решение НХЛ («Матч ТВ»)

Ранее стало известно, что в 2028 году турнир пройдет участия ИИХФ.
"Главная причина, почему от Кубка мира отодвинули ИИХФ — нет смысла делиться деньгами с международной федерацией. Во-вторых, ИИХФ не дает реализовать форматы, которые нужны НХЛ.
В частности, сборная России пока не допущена на чемпионаты мира и Олимпиады по своим причинам. А вот НХЛ показывает, что она не участвует в политике, а думает только о хоккейном бизнесе. И если надо собрать сборную из игроков НХЛ, в которой будут Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин — то в лиге это сделают.
На примере Кубка мира-2016 показано, как выстроена экономика. За 10 дней НХЛ заработала 30 млн долларов, и эта сумма пополам была разделена между владельцами команд и профсоюзом хоккеистов.
Каждый игрок, кто даже не выступал на Кубке мира, но был в основном составе клуба НХЛ в предыдущем сезоне, получил по 10 тысяч долларов. Те игроки, кто выступали на Кубке мира, получили еще в районе 90 тысяч. Но какой смысл делиться частью от дохода с ИИХФ? Это ведь чисто энхаэловский турнир.
Лига показывает, что у нее успешно идет бизнес. В следующие три года потолок зарплат будет поднят соответственно до 95, 102 и 105 млн долларов на клуб.
Кубок мира станет традиционным международным турниром, который НХЛ станет проводить раз в четыре года. Предполагается, что в 2028 году в нем примут участие восемь сборных — это Канада и США, Швеция и Финляндия, Чехия и Россия. Еще понравился формат сборной молодых звезд Северной Америки, который тоже могут добавить. Над восьмым участником еще подумают.
Участие сборной России еще не утверждено, но предполагается. Это тоже бизнес-решение. ИИХФ к этому не будет иметь отношения, ФХР и КХЛ — тоже. Российских игроков НХЛ могут тренировать специалисты из лиги, как Сергей Гончар, Сергей Брылин, или это будет североамериканский специалист", — сообщил телеканалу источник.