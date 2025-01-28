Россия может сыграть на Кубке мира-2028. Участие еще не утверждено, но предполагается, это будет бизнес-решение НХЛ («Матч ТВ»)

В частности, сборная России пока не допущена на чемпионаты мира и Олимпиады по своим причинам. А вот НХЛ показывает, что она не участвует в политике, а думает только о хоккейном бизнесе. И если надо собрать сборную из игроков НХЛ, в которой будут Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин — то в лиге это сделают.