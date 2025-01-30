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Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» — 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)

Этого 34-летний защитник «Флориды» достиг в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0).

Источник: Спортс"

Россиянин отметился голевой передачей в этом матче при полезности «плюс 1» и игровом времени 19:55 (0:02 — в большинстве, 1:05 — в меньшинстве).

Дмитрий Куликов набрал 245 (49+196) баллов в 1000 матчах в НХЛ.

Он стал девятым российским хоккеистом, который сыграл такое количество матчей в НХЛ.

На восьмой позиции находится Сергей Зубов (1068), на седьмой — Алексей Житник (1085), на шестой — Вячеслав Козлов (1182), на пятой — Евгений Малкин (1192), на четвертой — Сергей Федоров (1248), на третьей — Сергей Гончар (1301), на второй — Алексей Ковалев (1316), на первой — Александр Овечкин (1460).