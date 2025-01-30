Юрзинов о Демидове: «Тренер должен быть учителем и психологом. Отмечаю внутреннюю работу СКА. Не у всех в КХЛ есть такая вертикаль и такие возможности, к сожалению»

— В чем резервы Демидова?
— Нужно учесть, что 18−20 лет — самый трудный возраст, а переход из молодежной команды в профессиональную — самый сложный.
На моей памяти на рубеже двадцати лет мы не только находили, но и теряли десятки молодых талантов. Тут тренер должен быть и тренером, и учителем, и психологом, и, образно говоря, родителем.
Поэтому в случае с прогрессом Демидова и отмечаю внутреннюю работу СКА. Понятно, что, к сожалению, не у всех в КХЛ есть такая вертикаль и такие возможности, как у Санкт-Петербурга.
Тем не менее мечтаю, чтобы каждый клуб КХЛ нашел своего Демидова.
В этом случае золотые времена нашего хоккея обязательно вернутся, — сказал бывший главный тренер сборной СССР и консультант СКА Владимир Юрзинов.