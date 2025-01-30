Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земченок о погоне Овечкина за Гретцки: «Пристально не слежу. Читаю новости, что он приближается. Если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Хоккейный мир сейчас следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? А вы следите?

— Прямо так пристально не слежу. Да, конечно, читаю новости, что Овечкин приближается к Гретцки.

Даже если не в этом сезоне Овечкин побьет рекорд, то там же останется немного, и в следующем сезоне он точно побьет.

— Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главным событием в мировом хоккее?

— Конечно. Сомневаюсь, что после Овечкина кто-то в ближайшее время сможет побить этот рекорд, — сказал защитник СКА Артем Земченок.