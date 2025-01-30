Земченок о погоне Овечкина за Гретцки: «Пристально не слежу. Читаю новости, что он приближается. Если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд»

— Хоккейный мир сейчас следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? А вы следите?
— Прямо так пристально не слежу. Да, конечно, читаю новости, что Овечкин приближается к Гретцки.
Даже если не в этом сезоне Овечкин побьет рекорд, то там же останется немного, и в следующем сезоне он точно побьет.
— Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, это будет главным событием в мировом хоккее?
— Конечно. Сомневаюсь, что после Овечкина кто-то в ближайшее время сможет побить этот рекорд, — сказал защитник СКА Артем Земченок.