Яромир Ягр прокомментировал продажу 80% акций «Кладно»

«Для клуба это был вопрос выживания. Мы были в окопе, когда по нам стреляли, но выжили. Теперь новая армия пришла, чтобы освободить нас. У нас был самый низкий бюджет, и мы были последними, кому предлагали игроков. Это должно было измениться.



Начинается новая эра, и я надеюсь, что она будет более успешной. Я не могу гарантировать, что мы выиграем титул, но верю, что мы будем очень близки с новым владельцем», — приводит слова Ягра Sport.cz.