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Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам»

"Я смотрю на [политический] ландшафт России с пониманием, что Путин отойдет в сторону в какой-то момент. И что тогда? Кто мог бы заполнить такой невероятный вакуум?

Источник: Спортс"

Как человек, достаточно глубоко разбирающийся в политике, все, что я могу сказать: Александр Овечкин отвечает довольно многим параметрам. Никогда не говори «никогда», — написал журналист Fox News Дуглас МакКиннон о форварде «Вашингтона».