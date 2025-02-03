Как человек, достаточно глубоко разбирающийся в политике, все, что я могу сказать: Александр Овечкин отвечает довольно многим параметрам. Никогда не говори «никогда», — написал журналист Fox News Дуглас МакКиннон о форварде «Вашингтона».
Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам»
"Я смотрю на [политический] ландшафт России с пониманием, что Путин отойдет в сторону в какой-то момент. И что тогда? Кто мог бы заполнить такой невероятный вакуум?