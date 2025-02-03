Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гатиятулин о 6:3 с «Куньлунем»: «Матч складывался непросто, но “Ак Барс” выкладывался и сыграл много хороших отрезков»

«Видимо, подмосковный воздух нас убаюкивает — в игре с “Витязем” пропустили в самом начале, в этом матче тоже [пропустили] в первой смене. Но ребята не заметили такого начала, контролировали игру, было много хороших моментов, в том числе в позиционной атаке.

Источник: Спортс"

«Видимо, подмосковный воздух нас убаюкивает — в игре с “Витязем” пропустили в самом начале, в этом матче тоже [пропустили] в первой смене. Но ребята не заметили такого начала, контролировали игру, было много хороших моментов, в том числе в позиционной атаке.

Играли от сердца, с хорошим настроем, выкладывались, создавали моменты и забивали. Понимали, что предстоит серьезный матч, разбирали соперника. Видели, как играет соперник, и знали, что нас ждет. Так все и получилось. Игра складывалась непросто, но сыграли много хороших отрезков, которые превратили в голы.

Фальковский и Пустозеров — мастеровитые ребята, им не нужно было много времени, чтобы войти в игру. Отмечу всю команду и командную победу«, — сказал тренер “Ак Барса”.