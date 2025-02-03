Гатиятулин о 6:3 с «Куньлунем»: «Матч складывался непросто, но “Ак Барс” выкладывался и сыграл много хороших отрезков»

«Видимо, подмосковный воздух нас убаюкивает — в игре с “Витязем” пропустили в самом начале, в этом матче тоже [пропустили] в первой смене. Но ребята не заметили такого начала, контролировали игру, было много хороших моментов, в том числе в позиционной атаке.
Играли от сердца, с хорошим настроем, выкладывались, создавали моменты и забивали. Понимали, что предстоит серьезный матч, разбирали соперника. Видели, как играет соперник, и знали, что нас ждет. Так все и получилось. Игра складывалась непросто, но сыграли много хороших отрезков, которые превратили в голы.
Фальковский и Пустозеров — мастеровитые ребята, им не нужно было много времени, чтобы войти в игру. Отмечу всю команду и командную победу«, — сказал тренер “Ак Барса”.