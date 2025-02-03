«Монреаль» проиграл 5 матчей подряд. Сен-Луи посадил Лайне и Дака на скамейку в 3-м периоде игры с «Анахаймом»

Главный тренер канадского клуба Мартен Сен-Луи остался недоволен игрой второго звена команды (Алекс Ньюхук, Кирби Дак, Патрик Лайне).
В третьем периоде он посадил на скамейку Лайне (1 смена) и Дака (3 смены). Ньюхук провел 5 смен, в том числе 4 — на подмене в четвертом звене.
«Это не та игра, где они помогали нам на том или другом конце площадки», — сказал Сен-Луи после игры.
В последних 4 играх у Лайне и Дака нет результативных действий при полезности «минус 5» и «минус 4» соответственно.
В 52 матчах в текущем сезоне «Монреаль» набрал 53 очка и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 6 очков.