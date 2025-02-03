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Лайпсик о питании Овечкина: «Он заслуживает пива летом, после таких классных сезонов. Если что-то работает, зачем это менять?»

30-летний форвард выступал за «Вашингтон» в сезоне-2019/20 и набрал 11 (3+8) очков за 61 игру.

Источник: Спортс"

— В России многие в шоке, что Овечкин может пить пиво, есть чипсы и быть лучшим снайпером современности. Он действительно позволял себе больше, чем другие?

— Каждый устроен по-разному и знает особенности своего тела. Думаю, после таких классных сезонов, которых хватало у Александра, он заслуживает выпить пиво летом. Если что-то хорошо работает, то зачем это менять?

— Были ли у вас совместные тусовки с Овечкиным?

— За годы, проведенные в России, мне не удавалось встретиться здесь с Александром. А что касается выступлений за «Вашингтон», то все стандартно: командные собрания, ужины и другие мероприятия.

— Мы поговорили о привычках Овечкина, а от чего сложно отказаться вам?

— Признаюсь, после долгих поездок по России я прикипел к «Макдональдсу»! — сказал нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик.

Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам».