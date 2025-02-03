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Журова о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «Собчак баллотировалась, и ничего. Нужно ли это Александру, он давно живет в США, может не знать многого, что происходит в России»

Ранее журналист Fox News Дуглас МакКиннон заявил, что российский капитан «Вашингтона» мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам».
Источник: Sports

"Любой гражданин России, в том числе спортсмен, может баллотироваться на пост президента страны. Мне хочется спросить, а хочет ли сам Овечкин стать президентом России? А то получится, что женили его без него же.

Может, Овечкин захочет после карьеры хоккеиста стать тренером, функционером. Быть президентом России — ответственная работа, требующая многих знаний и опыта.

Это кардинальная смена деятельности после спорта. Сначала нужно какое-то время поработать в органах государственной власти, чтобы во всем этом разбираться.

Тем более, Овечкин живет в США очень давно, с 2005 года. Думаю, что он очень хорошо знает американские законы в отличие от российских, так как просто не живет здесь.

Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике. А президент Российской Федерации обязан быть в курсе, ему перед людьми отвечать.

Поэтому Овечкину, если он будет претендовать на пост президента страны, нужно будет сначала пройти курс молодого бойца. А так потенциально любой может выдвинуть кандидатуру на выборах президента России.

Ксения Собчак баллотировалась на этот пост, и ничего. И Овечкин мог бы, если захочет. Вопрос только, нужно ли это самому Овечкину", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.