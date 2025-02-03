Просветов о погоне Овечкина за Гретцки: «В США все следят и ждут, когда Александр побьет рекорд — ажиотаж такой же, как в России»

Поэтому там все этого очень ждут, говорят об этом во всех подкастах. Повторюсь, что это здорово как для российского хоккея, что главное лицо — наш игрок, так и для НХЛ. В Северной Америке ажиотаж вокруг рекорда Овечкина такой же, как и в России.