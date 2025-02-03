Просветов о погоне Овечкина за Гретцки: «В США все следят и ждут, когда Александр побьет рекорд — ажиотаж такой же, как в России»

За карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 877 шайб в 1461 матче. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
"В Северной Америке все следят за гонкой Овечкина за рекордом Гретцки. И все ждут, когда Александр побьет рекорд. В целом это очень хорошо для хоккея и развития нашего спорта, что есть такая мировая новость.
Поэтому там все этого очень ждут, говорят об этом во всех подкастах. Повторюсь, что это здорово как для российского хоккея, что главное лицо — наш игрок, так и для НХЛ. В Северной Америке ажиотаж вокруг рекорда Овечкина такой же, как и в России.
Лично я думаю, что Овечкин, конечно, побьет рекорд Гретцки. Вряд ли у него получится сделать это в нынешнем сезоне, но в следующем это уже точно произойдет", — сказал вратарь ЦСКА, ранее выступавший в НХЛ.