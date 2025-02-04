Русской звезде НХЛ сломал челюсть партнёр по команде. Итоги дня в хоккее

Примечательно, что перед началом третьего периода уфимцы уступали 2:3, а в начале заключительного отрезка хозяева пропустили ещё и четвёртую шайбу. Однако оставшегося времени команде Виктора Козлова хватило не только на то, чтобы восстановить равновесие, но и на победу в основное время. Решающий момент в матче произошёл при счёте 4:4, когда лидер гостей Робин Пресс допустил чудовищную ошибку, позволив оформить дубль Ремпалу.