Плющев о голах 52-летнего Ягра в чемпионате Чехии: «Легенда. Ему не вернуть кондиции, которые были в 20 лет, но он забивает, и люди приходят на него посмотреть»

Сезон-2024/25 стал 37-м в профессиональной карьере Ягра. Ранее стало известно, что этот чемпионат станет для 52-летнего игрока последним в карьере.
— Вы знаете, Ягр — легенда. Он очень популярен в Чехии. Я думаю, что к нему немного снисходительно относятся. Возраст всегда берет свое.
Те кондиции, которые были у него в 20, 30, даже в 35 лет, уже не вернуть. Но он все равно забивает, и люди приходят на него посмотреть. У нас приходят смотреть на ветеранов, а у них — на Ягра.
— Реально ли, чтобы какой‑то хоккеист в 52 года соответствовал уровню КХЛ?
— Лиги сравнивать незачем, конечно, наша лига и поинтереснее, и побыстрее чешской. За счет подбора игроков и класса клубов. Хотя не могу сказать, что КХЛ растет в мастерстве, тем не менее думаю, что КХЛ выше чешской лиги.
— Сможет ли Александр Овечкин в таком возрасте играть за родное «Динамо»?
— Это вы у него спросите. Он вам скажет, хочет он доиграть до такого возраста или нет. Я могу сказать только, что все нужно делать вовремя, а вообще такие вещи не ко мне, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.