Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей — один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы»

От лица всех, кто смотрел — спасибо, Боб! Сергей начал карьеру незадрафтованным свободным агентом, а в итоге стал обладателем Кубка Стэнли и останется в истории как один из лучших голкиперов. Вы должны собой гордиться, особенно с учетом того, что вы не были задрафтованы, неплохая сделка, а?" — сказал Дональд Трамп.