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Хартман получил 10 игр дисквалификации за попытку травмировать Штюцле. Из зарплаты форварда «Миннесоты» вычтут около 488 тысяч долларов

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Оттавой» (0:6).

После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Тима Штюцле, после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс». 23-летний немец рассек бровь при падении.

Арбитры удалили Хартмана на 5 минут с формулировкой «за попытку нанесения травмы», «Оттава» трижды реализовала это большинство. Две передачи сделал вернувшийся в игру Штюцле.

«Хартман утверждает, что он пытался использовать руку, чтобы восстановить равновесие, используя Штюцле в качестве поддержки, и что их падение на лед было случайным. Мы не согласны с этим», — говорится в объяснении решения лиги.

НХЛ добавила, что, по ее мнению, Хартман решил «воспользоваться уязвимостью соперника неприемлемым образом».

Это пятая дисквалификация 30-летнего американца за его карьеру в НХЛ (628 игр в регулярных чемпионатах) и четвертая с апреля 2023 года. В предыдущий раз его дисквалифицировали на 3 матча в апреле 2024 года — за бросок клюшки в судью.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока вычтут 487,8 тысячи долларов, что составляет 10/82 от его среднегодовой зарплаты по контракту (4 млн долларов). Деньги пойдут в фонд, созданный для оказания неотложной помощи игрокам.