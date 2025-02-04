Хартман получил 10 игр дисквалификации за попытку травмировать Штюцле. Из зарплаты форварда «Миннесоты» вычтут около 488 тысяч долларов

После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Тима Штюцле, после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс». 23-летний немец рассек бровь при падении.
Арбитры удалили Хартмана на 5 минут с формулировкой «за попытку нанесения травмы», «Оттава» трижды реализовала это большинство. Две передачи сделал вернувшийся в игру Штюцле.
«Хартман утверждает, что он пытался использовать руку, чтобы восстановить равновесие, используя Штюцле в качестве поддержки, и что их падение на лед было случайным. Мы не согласны с этим», — говорится в объяснении решения лиги.
НХЛ добавила, что, по ее мнению, Хартман решил «воспользоваться уязвимостью соперника неприемлемым образом».
Это пятая дисквалификация 30-летнего американца за его карьеру в НХЛ (628 игр в регулярных чемпионатах) и четвертая с апреля 2023 года. В предыдущий раз его дисквалифицировали на 3 матча в апреле 2024 года — за бросок клюшки в судью.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока вычтут 487,8 тысячи долларов, что составляет 10/82 от его среднегодовой зарплаты по контракту (4 млн долларов). Деньги пойдут в фонд, созданный для оказания неотложной помощи игрокам.