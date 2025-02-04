Хартман получил 10 игр дисквалификации за попытку травмировать Штюцле. Из зарплаты форварда «Миннесоты» вычтут около 488 тысяч долларов

Это пятая дисквалификация 30-летнего американца за его карьеру в НХЛ (628 игр в регулярных чемпионатах) и четвертая с апреля 2023 года. В предыдущий раз его дисквалифицировали на 3 матча в апреле 2024 года — за бросок клюшки в судью.