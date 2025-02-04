Мэттью Ткачак о «Флориде» в Белом доме: «Это своего рода вишенка на торте. Повезло, что Трамп оказал нам такую честь. Горжусь тем, что я американец»

"Это своего рода вишенка на торте. Было невероятно отпраздновать наш успех в прошлом году, а сейчас побывать в Белом доме и встретиться с президентом США. Нам повезло, что он [Дональд Трамп] оказал нам такую честь. Это так здорово. Честно говоря, я не смог бы себе все это представить.