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Трамп о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Проиграть финал после 3−0 в серии было бы очень неприятно. Но настоящие чемпионы умеют выкручиваться»

Президент США принял «Пантерс» в Белом доме. В прошлом году южане впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон» (4−3, 2:1 в седьмом матче).

«Флорида» захватила лидерство в серии со счетом 3−0, но затем проиграла три матча подряд, и победитель определялся в решающем матче.

«Я сказал: “Ох, проиграть было бы очень тяжело”. В такой ситуации это было бы очень неприятно, но настоящие чемпионы умеют выкручиваться.

Это был потрясающий чемпионский матч, за которым следили все. Была упорная борьба, и я видел, что команда становится все лучше и лучше, а в итоге она победила", — сказал Трамп.

Отметим, что у 45-го и 47-го президента США есть частная резиденция в штате Флорида — Мар-а-Лаго.

Также он давно знаком с владельцем «Пантерс» Винсентом Виолой и предлагал ему войти в состав администрации во время своего первого президентского срока.

Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей — один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы».