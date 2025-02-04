Трамп о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Проиграть финал после 3−0 в серии было бы очень неприятно. Но настоящие чемпионы умеют выкручиваться»

«Флорида» захватила лидерство в серии со счетом 3−0, но затем проиграла три матча подряд, и победитель определялся в решающем матче.
«Я сказал: “Ох, проиграть было бы очень тяжело”. В такой ситуации это было бы очень неприятно, но настоящие чемпионы умеют выкручиваться.
Это был потрясающий чемпионский матч, за которым следили все. Была упорная борьба, и я видел, что команда становится все лучше и лучше, а в итоге она победила", — сказал Трамп.
Отметим, что у 45-го и 47-го президента США есть частная резиденция в штате Флорида — Мар-а-Лаго.
Также он давно знаком с владельцем «Пантерс» Винсентом Виолой и предлагал ему войти в состав администрации во время своего первого президентского срока.
Трамп пожал руку Бобровскому в Белом доме на церемонии в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли: «Сергей — один из лучших вратарей в истории. Вы должны оказаться в Зале славы».