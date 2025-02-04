Александр Кожевников: «ИИХФ — тупая профашистская организация, пусть играют чемпионаты мира уровня первенства двора. Можем рассчитывать на канадцев, которые сделают Кубок Вызова»

Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звезды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звезды мирового хоккея.