Александр Кожевников: «ИИХФ — тупая профашистская организация, пусть играют чемпионаты мира уровня первенства двора. Можем рассчитывать на канадцев, которые сделают Кубок Вызова»

"Мы сами себя обманываем, особенно вы, журналисты. Какие-то мечты все непонятные. Все было заранее известно. ИИХФ — это профашистская организация, именно так получается по их действию.
Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок Вызова, к которому ИИХФ будет непричастна. И все сразу сдуются, зачахнут.
Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звезды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звезды мирового хоккея.
А ИИХФ, повторюсь, тупая профашистская организация, пусть сидят на ровном месте и играют свои чемпионаты мира уровня первенства двора", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Журова об отстранении России: «Двойные стандарты существуют — в противном случае и США наказали бы. Решение по Олимпиаде зависит от того, кто станет президентом МОК, и от СВО».
Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Хотят уничтожить наш спорт, но не получится. За что дисквалифицировали? В чем виноваты дети, не участвующие нигде? Спорт же вне политики».