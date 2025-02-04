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Александр Кожевников: «ИИХФ — тупая профашистская организация, пусть играют чемпионаты мира уровня первенства двора. Можем рассчитывать на канадцев, которые сделают Кубок Вызова»

Сегодня на совете ИИХФ было принято решение о продлении действующего отстранения сборной.

Источник: Sports

"Мы сами себя обманываем, особенно вы, журналисты. Какие-то мечты все непонятные. Все было заранее известно. ИИХФ — это профашистская организация, именно так получается по их действию.

Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок Вызова, к которому ИИХФ будет непричастна. И все сразу сдуются, зачахнут.

Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звезды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звезды мирового хоккея.

А ИИХФ, повторюсь, тупая профашистская организация, пусть сидят на ровном месте и играют свои чемпионаты мира уровня первенства двора", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Журова об отстранении России: «Двойные стандарты существуют — в противном случае и США наказали бы. Решение по Олимпиаде зависит от того, кто станет президентом МОК, и от СВО».

Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Хотят уничтожить наш спорт, но не получится. За что дисквалифицировали? В чем виноваты дети, не участвующие нигде? Спорт же вне политики».