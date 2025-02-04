Алаев о статистике РПЛ: «С рекордом Дзюбы нужно сделать что‑то как у Овечкина с Гретцки. Нужно ценить свои рекорды»

— Я очень люблю цифры и рекорды, в некоторых странах есть культ такого. Мне все это нравится, хочу, чтобы у нас было больше подобной статистики. Нужно делать много работы, чтобы она была. Мы делаем ее вместе с РФС, «Матч ТВ» и другими организациями. Надо выстроить единую базу статистики.