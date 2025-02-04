Кожевников о недопуске России: «Ожидаемо. Не знаю, кто занимался вбросами, что шведы за наше возвращение. Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Они никогда не согласятся!»

"Решение ожидаемое. Не знаю, кто занимался вбросами о том, что шведы якобы теперь за наше возвращение. Да никогда они не согласятся на это! Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Ждут отмашки от своей Урсулы фон дер Ляйен, но она никогда ее не даст.