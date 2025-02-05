Разгромом за 147 секунд обернулся первый матч Казахстана на Азиаде-2025

Казахстанцы еще в первом периоде положили начало разгрому, отправив в ворота соперника за 147 секунд четыре безответные шайбы. С 11-й по 13-ю минуты игры отличились Вячеслав Колесников, Роман Старченко, Руслан Оспанов и Иван Степаненко.