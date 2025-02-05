Разгромом за 147 секунд обернулся первый матч Казахстана на Азиаде-2025

В первой игре подопечные Олега Болякина встречались с командой Таиланда и одержали победу со счетом 12:0.
Казахстанцы еще в первом периоде положили начало разгрому, отправив в ворота соперника за 147 секунд четыре безответные шайбы. С 11-й по 13-ю минуты игры отличились Вячеслав Колесников, Роман Старченко, Руслан Оспанов и Иван Степаненко.
Во втором периоде Казахстан увеличил преимущество усилиями Алихана Омирбекова (33-я) и Адиля Бекетаева (36-я).
В заключительном 20-минутке в воротах Таиланда побывали еще шесть шайб. Отличились Евгений Рымарев (41-я в большинстве), Андрей Буяльский (45-я), Артем Лихотников (47-я в миньшинстве), Бекетаев (49-я), Темирлан Гайтамиров (55-я) и Лихотников (59-я).
Напомним, Казахстан на Азиаде-2025 выступает в группе А, где также сыграет с командами Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня.
Накануне женская сборная Казахстана по хоккею стартовала на Азиатских играх, разгромив в первом матче команду Гонконга со счетом 12:0.