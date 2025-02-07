Ротенберг о Кузнецове: «Если сравним Евгения образца 2018-го, когда он играл в Кубке Стэнли, и нынешнего, то многие его физические показатели стали лучше. Он проделал огромную работу»

То есть он проделал огромную работу сейчас, я честно это ценю и хочу его поблагодарить. Он набрал те кондиции физические, которые позволят ему стать не только лучшим в КХЛ, а в целом. Мы всегда рассчитываем, что он станет вообще лучшим, потому что у него для этого есть все, чтобы быть лучшим еще многие-многие годы.