Козырев о 4:3 с ЦСКА: «Северсталь» хотела взять реванш, ребята настраивались. В большинстве случаев всегда играем первым номером"

— Сегодня был исключительный настрой на матч. Как вы правильно заметили, мы хотели взять реванш за ту игру, которая недавно состоялась. Это чувствовалось, ребята настраивались. Видели, как они сегодня сыграли. Действительно они ошибаются, но мы играем с непростым соперником. Это очень сильная команда, где хороший подбор игроков. Они вынуждают нас ошибаться. Это хоккей.