Кравец об 1:4 с «Динамо»: «Куньлунь» играл с преимуществом 2-й и 3-й периоды, было достаточно шансов, чтобы сравнять"

Самое главное — это первый период и те две ошибки. «Динамо» и без этих ошибок может создать моменты — у них достаточно хороших игроков. Ребята — молодцы, при счете 0:2 во втором и третьем периодах выполняли свою работу, выполняли ее отлично, и было у нас достаточно много шансов, чтобы сравнять. К сожалению, не получилось. Нужно дальше бороться, не опускать руки«, — сказал тренер “Куньлуня”.