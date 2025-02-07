Федотов — 180-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Александр поразил ворота 180 из 216 голкиперов, против которых сыграл в лиге (83,3%)

Федотов стал 180-м вратарем, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в матчах регулярки.
39-летний форвард является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178), на третьем — Патрик Марло (177).
В общей сложности Овечкин поразил ворота 180 из 216 вратарей, против которых выходил на лед в матчах лиги (83,3%).
Всего с момента его дебюта в НХЛ (сезон-2005/06) хотя бы 1 матч провели 369 голкиперов — пропускали от Овечкина 48,7% от этого количества.
Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 15 шайб.