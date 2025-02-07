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Овечкин в 34-й раз за карьеру в НХЛ забил в 4+ матчах подряд и повторил рекорд Лемье. У Гретцки было 30 таких серий

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).
Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18». Текущая голевая серия — 4 матча подряд.

Серия из 4 или более матчей подряд с голами стала для Овечкина 34-й за карьеру в лиге. Он повторил рекорд НХЛ по их числу, которым владел Марио Лемье (34 серии). В топ-3 также входит Уэйн Гретцки (30).

При этом лучший результат Лемье по продолжительности голевой серии — 12 игр (сезон-1992/93, «Питтсбург»), Гретцки — 9 (1981/82, «Эдмонтон»), Овечкина — 7 (2005/06).

Рекордом лиги владеет Панч Бродбент — 16 игр подряд с голами (1921/22, оригинальная «Оттава»). Лучший результат за последние 50 лет у Чарли Симмера — 13 (1979/80, «Лос-Анджелес»).

Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 15 шайб.