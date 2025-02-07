Назаров об Овечкине: «Даже поклонники других команд ему аплодируют. Живем в непростое время — весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг национального лидера»

"Отличный показатель. До рекорда Гретцки осталось всего 15 голов, а для того, чтобы установить новое выдающееся достижение — 16 шайб.
Болельщики довольны, Саше аплодируют даже поклонники других команд. Атрибутика с фамилией Овечкина, которая и так разлетелась, как горячие пирожки, стала еще популярнее.
Мы живем в непростое время, наши недруги пытаются создать нам много проблем. Но мы знаем, что обязательно преодолеем все трудности, встав плечом к плечу.
Весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг нашего национального лидера в эту трудную минуту. Победа будет за нами", — сказал экс-главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Недруги до сих пор не понимают, что мир стал многополярным. У нас единственный путь — идти вперед единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера».