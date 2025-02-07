Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назаров об Овечкине: «Даже поклонники других команд ему аплодируют. Живем в непростое время — весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг национального лидера»

39-летний форвард «Вашингтона» забросил по шайбе в каждом из четырех последних матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

"Отличный показатель. До рекорда Гретцки осталось всего 15 голов, а для того, чтобы установить новое выдающееся достижение — 16 шайб.

Болельщики довольны, Саше аплодируют даже поклонники других команд. Атрибутика с фамилией Овечкина, которая и так разлетелась, как горячие пирожки, стала еще популярнее.

Мы живем в непростое время, наши недруги пытаются создать нам много проблем. Но мы знаем, что обязательно преодолеем все трудности, встав плечом к плечу.

Весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг нашего национального лидера в эту трудную минуту. Победа будет за нами", — сказал экс-главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «Недруги до сих пор не понимают, что мир стал многополярным. У нас единственный путь — идти вперед единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера».