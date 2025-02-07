Карбери о голах Овечкина: «К ним привыкаешь, но потом понимаешь — невероятно, что он забивает на таком уровне в 39 лет. Мы наслаждаемся и радуемся, что он с нами»

"К этому немного привыкаешь, но все равно, после игр понимаешь: невероятно, что он продолжает забивать на таком уровне и в таком возрасте. Мы просто наслаждаемся этим и радуемся, что он с нами.
Мы смотрим за тем, что он делает, как находит способы забрасывать шайбы в сетку, и это придает команде и тренерам много энергии«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Федотов — 180-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Александр поразил ворота 180 из 216 голкиперов, против которых сыграл в лиге (83,3%).