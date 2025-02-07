Вячеслав Козлов о рекорде Гретцки: «Для нас, русских, это важное противостояние — мы все переживаем и поддерживаем. Рекорды ставятся, чтобы их кто-то побил»

— Существует мнение, что если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил.
— Соглашусь с этим мнением. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идет такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно.
О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, — сказал тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов.
Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 15 шайб.