Вячеслав Козлов о рекорде Гретцки: «Для нас, русских, это важное противостояние — мы все переживаем и поддерживаем. Рекорды ставятся, чтобы их кто-то побил»

О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, — сказал тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов.