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Вячеслав Козлов о рекорде Гретцки: «Для нас, русских, это важное противостояние — мы все переживаем и поддерживаем. Рекорды ставятся, чтобы их кто-то побил»

На счету канадца 894 шайбы в регулярных чемпионатах. На втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (879 шайб).

Источник: Спортс"

— Существует мнение, что если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил.

— Соглашусь с этим мнением. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идет такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно.

О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, — сказал тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов.

Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 15 шайб.