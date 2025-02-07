Каменский об Овечкине: «Может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? Столько еще никто не забивал»

— Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем Гретцки. Как думаете, насколько это важно для Александра?
— Я думаю, что он на это внимания не обращает. Но если он это сделает, то это, естественно, будет очень важное событие — еще одно в его рекордной карьере.
Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов еще никто не забивал, — сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
? Овечкин набрал ход: 4 матча с голами, до Гретцки — всего 15! Мичков ответил дублем, но проиграл.