Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каменский об Овечкине: «Может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? Столько еще никто не забивал»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб за 1464 матча), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 за 1487).

Источник: Спортс"

— Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем Гретцки. Как думаете, насколько это важно для Александра?

— Я думаю, что он на это внимания не обращает. Но если он это сделает, то это, естественно, будет очень важное событие — еще одно в его рекордной карьере.

Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов еще никто не забивал, — сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

? Овечкин набрал ход: 4 матча с голами, до Гретцки — всего 15! Мичков ответил дублем, но проиграл.