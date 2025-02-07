Ротенберг о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу»

На клюшки «Красной машины» смогут перейти дети в спортивных школах и академиях, рассчитываем в перспективе заинтересовать и игроков МХЛ, ВХЛ, КХЛ — пусть делают выбор в пользу лучшей экипировки, а мы будем соответствовать самым высоким стандартам. Спасибо всем причастным к разработке и производству, отдельно хочется поблагодарить Александра Овечкина — за личный пример. Он сам сделал себе клюшку, когда привычную и удобную просто перестали производить. Можно сказать, великий нападающий вдохновил нас на работу. Желаю Саше уже в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки! Не планируем останавливаться на клюшках. Постепенно будем расширять ассортимент, производить качественную и доступную хоккейную экипировку. Делаем любимый вид спорта доступнее для всех!" — написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.