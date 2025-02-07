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Ротенберг об Овечкине: «Знаете, в чем его секрет? Он забивает клюшкой, которую сам изобрел. Создал ее, подогнав под свои требования. Вот настолько все тонко в хоккее»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Вы общаетесь с Александром Овечкиным, который ночью забил гол в ворота «Филадельфии»? Ему осталось всего 16 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

— Мы с Овечкиным всегда на связи и с большим вниманием следим за его успехами. Нас всех мотивирует его игра. В первую очередь — детей.

Когда Саша забивает, это радость для всей страны. У нас часто утро начинается с таких новостей. И когда мы идем на тренировку, то все заряжены. Мы все очень верим и ждем, что рекорд Гретцки будет побит.

А вы знаете, в чем секрет Овечкина? Он забивает голы клюшкой, которую сам же изобрел. Создал ее, подогнав под все свои требования, и теперь ей забивает. Вот настолько все тонко в хоккее. Вот такой Овечкин — молодец, — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Главный секрет Овечкина — его клюшка. Он сделал ее сам.