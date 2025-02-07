Ротенберг об Овечкине: «Изучаем в хоккейной школе, как он забивает голы. Смотрю вместе с сыном, он тоже праворукий форвард. Пока не умеет так бросать, но будет работать над этим»

"Царствие небесное дяде Мише [отцу Овечкина], еще он мне рассказывал, как вообще Саша наладил такой бросок. Он его отрабатывал дома. Соседи жаловались, а Овечкин просто бросал в стенку по тысяче раз в день. Это же какая была внутренняя мотивация! А сейчас у него лучший бросок в мире, который пока никто не может повторить.