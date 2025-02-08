Сборная России до 17 лет уступила команде Белоруссии на Кубке будущего

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сборная России (игроки не старше 17 лет) проиграла команде Белоруссии до 18 лет в матче Кубка будущего в Минске.
Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу белорусской сборной, в составе которой отличились Роман Ламан (7-я минута), Ярослав Антонов (9) и Никита Павлов (23). У российской команды шайбу забросил Сергей Скворцов (7).
Позднее в субботу молодежная сборная Белоруссии (до 20 лет) сыграет против команды России до 18 лет.
Во вторник совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Вопрос участия сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде 2026 года в Италии будет рассмотрен после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).