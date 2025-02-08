Сборная России до 17 лет уступила команде Белоруссии на Кубке будущего

Во вторник совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Вопрос участия сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде 2026 года в Италии будет рассмотрен после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).