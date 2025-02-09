Сборная Казахстана по хоккею выиграла группу на Азиаде

Основное время встречи завершилось вничью 0:0, а в овертайме казахстанки вырвали победу со счетом 1:0 стараниями Александры Шегай.
Таким образом, Казахстан набрал 11 очков и выиграл группу B, тогда как кореянки с 10 очками стали вторыми.
Еще до очного противостояния обе команды квалифицировались в группу А, куда уже, согласно мировому рейтингу, автоматически прошли сборные Японии и Китая. Четыре сборные сыграют между собой по круговой системе и медали будут распределены согласно местам в группе.
Напомним, что в предыдущих играх группового этапа хоккеистки Александра Тебенькова обыграли Гонконг (12:0), Таиланд (9:0) и Китайский Тайбэй (5:1).