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Сборная Казахстана по хоккею выиграла группу на Азиаде

Женская сборная Казахстана провела заключительный матч против Южной Кореи на хоккейном турнире Азиатских игр-2025 в китайском Харбине, передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Основное время встречи завершилось вничью 0:0, а в овертайме казахстанки вырвали победу со счетом 1:0 стараниями Александры Шегай.

Таким образом, Казахстан набрал 11 очков и выиграл группу B, тогда как кореянки с 10 очками стали вторыми.

Еще до очного противостояния обе команды квалифицировались в группу А, куда уже, согласно мировому рейтингу, автоматически прошли сборные Японии и Китая. Четыре сборные сыграют между собой по круговой системе и медали будут распределены согласно местам в группе.

Напомним, что в предыдущих играх группового этапа хоккеистки Александра Тебенькова обыграли Гонконг (12:0), Таиланд (9:0) и Китайский Тайбэй (5:1).