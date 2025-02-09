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Сборная Чехии всухую обыграла Швейцарию в рамках шведского этапа Еврохоккейтура

В Стокгольме завершился очередной матч в рамках шведского этапа Еврохоккейтура, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии со счётом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

Шайбами в составе победителей отметились Лубош Горки, Михал Кунц и Радим Зогорна.

Таким образом, чешская команда вышла на первое место в турнирной таблице данного этапа, набрав шесть очков, однако сохранить его за собой сможет только в том случае, если в вечерней встрече между сборными Финляндии и Швеции победу в основное время отпразднуют хозяева турнира, у которых на один балл меньше. В очном противостоянии финны 8 февраля уверенно обыграли Чехию со счётом 3:0.

Напомним, сборная России не принимает участие в Еврохоккейтуре из-за отстранения.

Чехия
Швейцария