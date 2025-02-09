Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Казахстана узнала расписание матчей за медали Азиады

Появилось расписание группы A женского хоккейного турнира зимней Азиады в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Источник: НОК РК, Сали Сабиров

Сборная Казахстана поспорит за награды с командами Японии, Китая и Южной Кореи. Четыре сборные сыграют между собой по круговой системе и медали будут распределены согласно местам в группе.

12 февраля подопечные Александра Тебенькова сразятся с японками. Начало матча в 07:00 по казахстанскому времени. 13 февраля Казахстан сыграет с Китаем (11:00). А в последний день Азиатских игр, 14 февраля сборную Казахстана ожидает матч против кореянок (07:00).

Напомним, что в предыдущих играх группового этапа хоккеистки Александра Тебенькова обыграли Гонконг (12:0), Таиланд (9:0), Тайвань (5:1) и Южную Корею (1:0 ОТ). Подопечные Тебенькова стали победительницами группы.

Казахстан