Сборная Казахстана узнала расписание матчей за медали Азиады

Сборная Казахстана поспорит за награды с командами Японии, Китая и Южной Кореи. Четыре сборные сыграют между собой по круговой системе и медали будут распределены согласно местам в группе.
12 февраля подопечные Александра Тебенькова сразятся с японками. Начало матча в 07:00 по казахстанскому времени. 13 февраля Казахстан сыграет с Китаем (11:00). А в последний день Азиатских игр, 14 февраля сборную Казахстана ожидает матч против кореянок (07:00).
Напомним, что в предыдущих играх группового этапа хоккеистки Александра Тебенькова обыграли Гонконг (12:0), Таиланд (9:0), Тайвань (5:1) и Южную Корею (1:0 ОТ). Подопечные Тебенькова стали победительницами группы.